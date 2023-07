En partenariat avec France judo, la Fédération Sénégalaise de Judo et Disciplines Associées, a organisé le week-end dernier une journée de détection au dojo national.

Sélectionneur national adjoint de la petite catégorie, Alexandre Diédhiou explique l’objectif de cette journée. « L’objectif de cette journée de détection, c’est pourvoir avoir des jeunes que nous allons recruter au sien de l’académie de judo du lycée lamine Gueye. Une structure qui a été ouverte par France judo et la Fédération sénégalaise de judo et Disciplines associées (FSJDA) dans le but de préparer les jeunes pour les Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) de DAKAR 2026 », explique-t-il.

Pas moins de 76 participants, filles comme garçons ont pris part à cette journée de détection. Au final 30 jeunes sont retenues, Alexandre Diédhiou indique le travail qu’ils comptent faire avec ces jeunes. « D’ici les JOJ de Dakar 2026, nous comptons travailler avec ces jeunes dans la préparation physique, mentale, technico-tactique et aussi surtout dans la préparation scolaire. Nous visons véritablement de nous ouvrir grâce à France judo et toute partenaire vers l’extérieur en préparant des stages, des regroupements au plan international. Nous sollicitons l’appui des autorités locale surtout du point de vue scolaire », a ajouté le sélectionneur national adjoint.

wiwsport.com avec Stade