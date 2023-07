Le 28 juillet au 6 août prochain, la sélection féminine nationale des moins de 25 ans de Basketball participera aux IXes Jeux de la francophonie à Kinshasa (RDC). El Hadj Mamour Thiam Diop, le coach, sera en charge de cette2 sélection en compagnie de Mbaye Samb et Raoul Toupane. Médaillé de bronze, lors de sa dernière participation, le Sénégal souhaite pour cette édition de terminer au moins sur le podium, a déclaré le sélectionneur qui est revenu en large dans la préparation des Lionnes au micro de basketsenegal.

Préparation

Nous avons commencé à nous préparer le 13 et nous sommes en excellente forme. En raison de la courte durée de la préparation, l’accent a été mis sur le travail tactique. Il y a eu beaucoup de travail sur la tactique et sur la façon de faire jouer les filles. C’est ce que nous avons essayé de faire dès le début. De plus, nous avons dû jouer un match amical contre les Lionnes du A. Cela nous a permis d’évaluer un peu nos joueuses et de voir où nous en étions avec le travail. À partir d’aujourd’hui, (samedi) nous serons en regroupement fermer. Cela nous permettra d’avoir deux séances pour rattraper notre retard. L’équipe est complètement prête pour faire une représentation honorable du Sénégal.

Trois absents

Le groupe est composé de 14 personnes car Aicha Ndour est retenue avec la sélection À Fanta Gassama est bloqué au État Uni pour des raisons d’études et MLame Mareme Naing est blessée. Je crois que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour représenter dignement le Sénégal. Bien que le temps de préparation soit court, on essaie de jouer avec le temps pour établir des structures. La préparation tactique a été grandement mise en avant et je crois qu’on commence à construire des structures huilées. Nous pensons que d’ici la fin, nous pourrons avoir au moins un minimum. Malheureusement, le maximum ne sera pas possible en raison de la courte durée, mais comme tout le monde le sait, la francophonie est comme ça. Nous sommes reconnaissants envers la fédération qui a accepté de prendre en charge le regroupement en attendant la réponse du ministre des sports, ce qui nous permettra d’entrer en regroupement interne.

Objectif

Nous sommes tous conscients que lorsqu’il s’agit de participer à des compétitions, le Sénégal vise toujours à remporter le trophée final. Il y a longtemps que cela ne se produit plus, car nous avons récemment été en demi – finale et nous devons absolument terminer sur le podium, tout comme la dernière équipe qui a participé et remporté la médaille de bronze. Nous souhaitons maintenant jouer la finale. Les joueuses ont envie de se démarquer, de gagner et de gagner avant de pouvoir jouer dans la sélection sénégalaise A. C’est normal qu’elles aient envie de gagner quelque chose et de faire une bonne prestation parce que ce sont nos révélations, des joueuses sur qui le Sénégal compte pour un futur très proche.

wiwsport.com