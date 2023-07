L’ailier fort Matar Diop s’est engagé avec le club de l’Université du Nebraska, les Nebraska Cornhuskers.

Joueur polyvalent capable d’évoluer comme ailier fort ou pivot, Matar Diop quitte Keystone (Pennsylvanie) Athletic Academy pour le club estudiantin du Nebraska Cornhuskers. L’annonce a été faite ce lundi par l’entraîneur du club Fred Hoiberg qui a par ailleurs confié sa joie d’accueillir dans son effectif un profil différent.

« Nous sommes ravis d’ajouter Matar à notre liste. Il nous donne la taille, la longueur et l’athlétisme et est un bon complément à nos autres joueurs de la zone avant. Nos fans apprécieront le fait que Matar ait un moteur puissant et qu’il n’ait pas peur de faire les choses difficiles qui aident les équipes à réussir » s’est t-il félicité sur Huskers.com

Pure produit de la NBA Academy Africa, le joueur de 2m04 qui a également joué pour Cape Town Tigers à la BAL 2022 a ainsi choisi de jouer pour le Nebraska alors qu’il avait d’autres offres d’Ole Miss, de l’État de l’Arizona, de Seton Hall et de l’État de Washington

Wiwsport.com