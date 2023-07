Ismaila Sarr va rejoindre ses nouveaux coéquipiers de l’OM dès ce soir alors que sa visite médicale est prévue demain.

Le retour d’Ismaila Sarr (10 réalisations et 6 passes) en France se précise de plus en plus. Le joueur des Hornets qui est passé par le FC Metz et Rennes va signer son retour en Ligue 1 avec le club de Marseille.

Après avoir annoncé un accord de 12 millions d’euros entre l’Olympique de Marseille et Watford, le journaliste Fabrizio Romano nous apprend que le champion d’Afrique va rallier cette nuit le camp de base de l’équipe phocéen en Allemagne avant d’effectuer sa visite médicale ce lundi.

✈️ Understand Ismaïla Sarr will fly to Marseille camp in Germany tonight — he’s coming to OM. Medical tests now booked on Monday morning. Here we go, confirmed ⚪️🔵✔️ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023

Wiwsport.com