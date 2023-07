Après avoir perdu Issa Soumaré, parti au Havre AC, Quevilly Rouen Métropole est en quête d’un successeur à l’ailier sénégalais et semble l’avoir trouvé en la personne de Pape Ousmane Sakho.

Quevilly Rouen Métropole n’a rien pu faire pour conserver Issa Soumaré (22 ans). Arrivé en prêt de Beerschot (Belgique) lors du mercato hivernal 2022, l’ailier sénégalais a été auteur d’une belle aventure au QRM, marquant 9 buts et délivrant 10 passes décisives. Ces prestations n’ont d’ailleurs pas échappé au regard de plusieurs clubs, dont Le Havre AC qui l’a définitivement recruté jusqu’en 2026.

Du coup, à la rentrée, Olivier Echouafni sera orphelin d’Issa Soumaré. Alors nul doute que l’ancien entraîneur de l’équipe féminine du PSG a fait passer le message à ses dirigeants, à savoir qu’après la perte de Soumaré, il faudra le remplacer numériquement et qualitativement. Et dans cette optique-là, les Jaune et Noir semble avoir trouvé leur bonheur qui serait encore tourné vers le Sénégal.

Selon plusieurs sources, le successeur d’Issa Soumaré à été d’ores et déjà été choisi. C’est Pape Ousmane Sakho (26 ans) qui est le joueur désiré par le staff technique du QRM pour venir renforcer leur attaque. Un accord entre le Simba SC, où évolue «POS» depuis deux saisons, et le club français aurait déjà été trouvé et l’ancien joueur du Teungueth FC devrait mettre la main sur un contrat de trois ans.

⏫️Info Transfert: Pape Ousmane Sakho à Quevilly Rouen Metropole en L2️⃣ française, c'est acté! L' international sénégalais 🇸🇳 quitte le Sc Simba et va s'engager pour une durée de 3️⃣ ans avec le club français. #mercato #13football #13TV pic.twitter.com/Rwkz3YTJTO — 13football_com (@13footballC) July 22, 2023

