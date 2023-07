À un an de la fin de son contrat à Watford, Ismaïla Sarr pourrait (enfin) quitter les Hornets et retourner en Ligue 1 où l’OM s’intéresserait à lui et aurait déjà entamé des contacts avec le club anglais.

Habituellement aux dernières années, l’avenir d’Ismaïla Sarr est encore très flou. En effet, malgré les nombreuses convoitises depuis son arrivée à Watford, l’attaquant sénégalais reste encore un joueur des Hornets, cela à cause des demandes toujours très fortes de ses dirigeants. Mais pour cet été, la situation est désormais bien différente. L’ancien joueur du Stade Rennais n’est plus sous contrat qu’une année, soit jusqu’en 2024.

Cette situation met Watford en mauvaise position puisque les Hornets doivent décider entre vendre le joueur ou le voir partir libre à la fin de la saison prochaine, sachant qu’une prolongation est bien loin à l’étude dans le clan d’Izo. Toutefois, alors que le joueur n’est toujours pas avec le groupe pour poursuivre la pré-saison, le club anglais voit un prétendant de taille s’intéresser fortement au champion d’Afrique de 25 ans.

En effet, selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille a entamé les discussions avec Watford pour un transfert de l’ailier sénégalais, parti de Rennes en 2019 contre 30 millions d’euros. Pour laisser partir l’international aux 54 sélections, la formation anglaise attend au moins 20 millions d’euros. Un tarif élevé pour les finances marseillaises au regard justement de la situation contractuelle d’Ismaila Sarr.

EXCL: Olympique Marseille have started contacts for Ismaila Sarr as potential new signing. Talks ongoing. 🔵🇸🇳 #OM

He’s in the list and appreciated by OM, not the only option but negotiations are taking place. pic.twitter.com/NQFjKvLSBt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2023