Les quarts de finales de la Coupe nationale masculine offrent 2 chocs très alléchants ce dimanche au stade Amadou Barry de Guédiawaye. La JA va recevoir la formation de l’Olympique de Diourbel sacrée en 2021, alors que la seconde rencontre verra le Jaraaf faire face à l’US Gorée, pour un classique. Deux chocs pour 2 places dans le dernier carré.

Le stadium Amadou Barry de Guédiawaye sera le théâtre de 2 demi-finales intéressantes, entre d’une part, la Vieille Dame et le vainqueur de l’édition 2021, et d’autre part, entre Verts-Blancs et Insulaires. En première heure à partir de 15h30, la JA fera face à l’Olympique de Diourbel. Les Bleu-Blancs, quatrième provisoirement du championnat, en attendant leur match retard de mercredi contre Dagana comptant pour la 11e journée, vont accueillir une équipe des Baol-Baol, pas bien classée en championnat, luttant pour le maintien et qui n’a que la Coupe pour espérer remporter un titre cette saison.

Pour cette première demi-finale, donné un pronostic est difficile, car opposant 2 équipes aux performances irrégulières. Les Dakarois sont inconstants là où les Diourbelois restent imprévisibles. Dans un beau jour, la bande à Fakha Diagne, Moustapha Bassirou Dia, Ibrahima Thioye et Fodé Ndao Sall, peuvent surprendre n’importe quel adversaire. Cependant, elle manque souvent de caractère, vertu dont elle aura besoin ce dimanche, pour espérer rejoindre le dernier carré.

Après ce choc dakaro-diourbelois, place sera faite à ce qui fut naguère le classique du handball masculin dakarois, Jaraaf/Gorée, malgré le fait que les 2 équipes ne boxent plus dans la même catégorie. Les Insulaires sont toujours dans l’Élite même s’ils ont un pas de la descente à 3 journées du terme du championnat, alors que les Verts-Blancs végètent en deuxième division depuis presque 5 ans. Cependant, un match entre ces 2 équipes restent toujours explosif. La jeune vague du Jaraaf, incarnée par Amadou Sall, Amdy Moustapha Dieng, Madické Niang, Issa Dramé, Thierno Sidibé voire Pape Saliou Gueye et guidée par Pape Thiendou Niang, compte bien réussir l’exploit devant l’US Gorée, composée de leurs grands frères plus expérimentés.

