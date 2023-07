Le sénégalais change de club. Magaye Seck vient de signer un contrat avec Fiorenzuola Bees. Il quitte ainsi Liofilchem ​​​​Roseto, avec qui il évoluait en Serie B.

Fiorenzuola Bees a annoncé aujourd’hui la signature du pivot sénégalais Magaye Seck en provenance Liofilchem ​​​​Roseto. Le sénégalais entame donc une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Le pivot sénégalais est en 2001 et mesure 203cm. Il a rejoint l’Italie très tôt et a évoluait dans les championnats inférieurs italiens. Après avoir ses débuts en Serie C, Seck a déménagé à Tortona en Serie A2 où il a goûté le parquet pendant 8 matchs lors de la saison 2019/2020. La progression de Magaye Seck s’est poursuivie la saison suivante à Bergame, toujours en Serie A2, où il a disputé 44 matchs avant de rejoindre de rejoindre l’UCC Assigeco en 2021/2022.

La saison dernière, Magaye Seck a eu une moyenne de 5,6 points et 4,8 rebonds par match en Serie B sous le maillot de Liofilchem ​​​​Roseto. Le joueur s’est exprimé après son transfert. «Je suis content d’être arrivé à Fiorenzuola. Je me considère comme un joueur qui aime vraiment s’entrainer en salle et j’espère apporter le d’énergie possible au groupe. Je suis un joueur offensif mais j’aime aussi défende. J’espère donner à l’équipe une importante contribution de rebond dans les deux mi-temps. En attaque j’ai beaucoup à améliorer, j’ai hâte de le faire. J’ai suivi Fiorenzuola Bees dans le passé et je sais que j’arrive à un endroit où je peux m’améliorer», affirme le pivot sénégalais.

