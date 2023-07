Blessé lors juste avant de lancer son premier match de présaison avec Nottingham Forest, Moussa Niakhaté connaît la durée de son indisponibilité. Le défenseur sénégalais sera éloigné des pelouses pour au moins six semaines à l’en croire les précisions de John Percy de Telegraph, rapporté par Callum Castel.

Un forfait qui devrait faire manquer au défenseur des Lions, le début de la nouvelle saison de Premier League, soit les 3 premières journées. Encore, Moussa Niakhaté pourrait manquer le prochain rassemblement de la Tanière en début du mois de septembre.

John Percy reporting that Moussa Niakhaté is expected to be out for at least six weeks with a dislocated elbow.

Gutting for him but at least three of those weeks will be preseason. #NFFC pic.twitter.com/T6pg2CV60J

— Callum Castel (@callumcasteln) July 21, 2023