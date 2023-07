Alors qu’il est poussé vers la sortie, ne faisant pas partie des plans de Stefano Pioli, Fodé Ballo-Touré devrait bientôt se décider sur son avenir. Bologne et Fulham étant les deux clubs les plus enclins à l’accueillir cet été, l’international sénégalais a demandé à ses dirigeants un peu plus de temps pour choisir sa future destination.

Selon Nicolo Schira, l’ancien monégasque est près du dénouement de son dossier ce mercato. Le Sénégalais est prêt à quitter les Rossoneri. A l’heure actuelle, Fulham semble tenir la corde dans ce dossier mais on annonce que Bologne n’a pas dit son dernier. Le transfert devrait se faire d’ici le début de la semaine prochaine.

Fodé #BalloTouré is not in #Pioli’s plans and is ready to leave #ACMilan: the senegalese left fullback has asked 48-72 hours to reflect and to choose his new club. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2023