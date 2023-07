Désormais dans les rangs de Lorient où il s’est engagé pour les cinq prochaines années pour une valeur de 7,5 millions d’euros, Formose Mendy a affiché ses ambitions a estimé son nouveau club. L’international sénégalais a également exprimé sa gratitude à ses anciens coéquipiers et supporters.

Arrivé à l’Amiens SC à l’été 2021, Formose Mendy a officiellement quitté la Picardie. Le défenseur sénégalais quitte la Ligue 2 pour rejoindre la formation de Lorient, pensionnaire de l’élite française. Le jeune joueur de 22 ans sous contrat jusqu’en juin 2028, s’est confié sur son arrivée chez les Merlus. « Après deux saisons complètes en Ligue 2, je suis très fier de découvrir l’élite du football français en rejoignant le FC Lorient, un club auteur d’une très belle saison l’an dernier. Je viens avec beaucoup d’ambition, d’humilité et prêt à apprendre auprès de joueurs comme Montassar Talbi, Julien Laporte et Bamo Meïté. J’espère répondre aux attentes du coach, du staff, du groupe et de l’ensemble du club pour réaliser un bel exercice sous mes nouvelles couleurs. Je suis impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de faire connaissance avec le public du Moustoir. Je donnerai le meilleur de moi-même pour progresser et aider cet effectif à performer”, a-t-il déclaré.



Quelques heures après l’officialisation de son contrat avec Lorient de son coéquipier de la Taniere Bamba Dieng, le Lion a tenu à exprimer sa gratitude à son ex club. “Chers supporters, dirigeants, entraîneurs, bénévoles et sympathisants de l’Amiens SC, je suis venu dans ce club où j’ai été accueilli avec amour et passion ; et je pars après deux fantastiques années passées auprès de vous. Chacun d’entre vous m’a montré durant toutes ces saisons pleines d’émotions et d’ondes positives que j’étais l’un des vôtres et que ce club était un patrimoine cher à la ville. Une nouvelle étape s’ouvre pour moi et je dois vous dire au revoir pour une autre destination. Je souhaite le meilleur à l’ASC qui restera dans mon cœur pour toujours. Merci pour tout », poste le joueur de 22 ans sur son compte Twitter.

