Interrompue lors des arrêts de jeu, la rencontre Guédiawaye FC vs Jaraaf de Dakar comptant pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal a pris fin sur des scènes de violence qui ont mis dans une insécurité totale les acteurs et spectateurs. Au lendemain de ces graves incidents survenus au stade Ibrahima Boye, le comité d’urgence de la FSF s’est réuni pour annoncer les mesures prises.

Ainsi, rapporte le communiqué de l’instance, l’homologation du stade Ibrahima Boye qui a abrité le match, est suspendue pour tous les matchs de la ligue professionnelle et la coupe du Sénégal Seniors.

« Le stade Ibrahima Boye ne remplit pas les conditions de sécurité pour l’organisation de matchs à haut enjeu sportif et populaire en raison notamment de sa situation et son exiguïté » peut-on lire. Par ailleurs, la FSF » instruit l’ensemble de ses démembrements à délocaliser ou à faire jouer à huis clos, à titre préventif, toutes compétitions présentant des risques sécuritaires d’organisation et de menaces à l’intégrité des acteurs, officiels et spectateurs. »

Le prochain match GFC vs Jaraaf délocalisé à Thiès

La Ligue sénégalaise de football a pris les devants pour la prochaine rencontre entre les deux formations qui doivent se rencontrer dans le cadre de la 25e journée de la Ligue 1. Initialement prévu ce dimanche sur la pelouse même pelouse la rencontre, le duel est délocalisée par la LSFP au stade Lat Dior de Thiès. Le match se jouera le lundi 24 juillet et plusieurs mesures d’organisation sont prises rapporte le communiqué.

30 personnes sont autorisées à entrer dans le stade par le bus y compris le chauffeur

10 officiels sont autorisés à accéder au stade

150 supporters sont autorisés pour GFC

100 supporters pour le Jaraaf

