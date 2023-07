Les deux lutteurs se sont engagés à honorer leur contrat pour en découdre e 5 novembre prochain, date choisie par le CNG pour la tenue de ce choc royal.

Enfin, en espérant que cette fois ci ce sera la bonne. Ficelé depuis 2019, le combat royal entre Modou Lô (Roc Énergie) et Ama Baldé (Écurie Falaye Baldé) a été repoussé à deux reprises. Une première fois à cause de la pandémie de Covid 19 et une deuxième fois suite à la blessure du roi des années Modou Lô. Ainsi ce combat qui a duré trois longues années a été fixé au 5 novembre par le CNG d’un commun accord avec le promoteur Luc Nicolaï.

Sous contrat également pour son combat contre Gris Bordeaux, Ama s’est dit prêt à affronter le roc des parcelles assainies à la date fixée. Selon Sunu Lamb, son manager Abdou Bakhoum a confirmé avoir reçu la correspondance du CNG. Même chose du côté de Modou Lô qui se trouve actuellement aux Etats Unis. Son représentant Ass Baro a déclaré l’avoir eu au téléphone pour l’informer de la nouvelle date retenue. « Il m’a dit qu’il est prêt à honorer son contrat » a t’il noté toujours selon le quotidien Sunu Lamb.

Wiwsport.com