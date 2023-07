Dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, l’enjeu principal se trouve en bas du classement avec la lutte au maintien qui se poursuit entre trois clubs.

En marge de l’avant dernière journée du championnat de première division, tous les yeux sont rivés dans la zone rouge où une place reste à être occupée après la relégation de Cneps Excellence.

Respectivement onzième, douzième et treizième, le Stade de Mbour, AS Douanes et la Linguère ont toujours leur destin en main alors qu’ils se tiennent en 1 point. Les Gabelous reçoivent l’AS Pikine ce dimanche au stade municipal des parcelles assainies (17 H) alors que la Linguère qui semble avoir la faveur du calendrier jouera le Cneps à la même heure au stade Maniang Soumaré. Les « Samba Linguères » qui sont sur une très bonne dynamique suite à leur dernier succès face à Douanes, veulent enchaîner avec un autre succès pour se rapprocher un peu plus du maintien.

Finaliste de la Coupe du Sénégal après sa victoire sur Amitié FC, le stade de Mbour affrontera Teungeuth FC à Caroline Faye (17 H). Par ailleurs notons que l’affiche phare de cette 25e journée opposera Génération Foot à Dakar Sacré-Cœur à Déni Biram Ndao.

Wiwsport.com