Le sort de Sadio Mané est t-il scellé ? De plus en plus proche de rejoindre Al Nassr en Arabie Saoudite, Sadio Mané qui selon plusieurs sources officieuses a été prié de plier bagage a trouvé un accord avec le club saoudien et est en passe de voir son aventure tourner court avec le Bayern Munich. Toutefois jusqu’ici il n’ y avait pas eu une déclaration officielle du Bayer Munich le concernant.

Interpellé sur la situation du numéro 17 bavarois en marge de la présentation officielle de Kim Min Jae ce vendredi, le PDG et membre du conseil d’administration du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen n’a pas voulu s’attarder sur la question même s’il a affirmé à demi-mots que le champion d’Afrique avait une mince espoir de rester en Bavière.

« Il fait partie de notre équipe. Je ne veux pas faire de commentaires sur les joueurs. Je ne veux pas faire de commentaires sur les joueurs individuels pour le moment. Mais les choses peuvent encore changer avant la fin du mercato » a lâché M. Dreesen.

Dreesen on Mané/Al Nassr rumours: "He's part of our team. I don't want to comment on individual players right now. But things can still change before the end of the transfer window" pic.twitter.com/HpQ5DHJwNn

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 21, 2023