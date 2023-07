Pour son premier match avec LASK, Moussa Koné a fait forte impression, en marquant un doublé lors du premier tour de Coupe d’Autriche face au SC Röthis.

L’aventure autrichienne débute très bien pour Moussa Koné. Arrivé libre cet été après la fin de son contrat avec le Nîmes Olympique, l’attaquant sénégalais de 26 ans disputait son premier match officiel sous ses nouvelles du LASK ce vendredi, à l’occasion du premier tour de Coupe d’Autriche. Un rendez-vous face au SC Röthis que Koné et les hommes de Thomas Sageder ont facilement négocié.

En effet, le Linzer ASK s’est tranquillement imposé 6 buts à 0 face face à cette modeste formation, pensionnaire de Division Régionale. Titularisé au poste d’ailier gauche, le Sénégalais a marqué le deuxième et troisième buts de son équipe, inscrivant donc un doublé pour sa première. Et le LASK file au prochain tour de Coupe d’Autriche, à une semaine du début de la Bundesliga contre le Rapid Vien.

Schlusspfiff! Wir gewinnen in Röthis mit 6:0 und steigen in die zweite Cup-Runde auf!

🔵⚪️RTH 0-6 ASK ⚫️⚪️ FT #UNIQAOEFBCup pic.twitter.com/mV6LB6KPaC — LASK (@LASK_Official) July 21, 2023

