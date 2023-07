Dans le cadre d’un programme de partenariat, des athlètes sénégalais effectueront des stages de préparation en Chine sur trois ans en vue de préparer les Jeux Olympiques de le Jeunesse Dakar 2026.

Une délégation chinoise est actuellement en visite au Sénégal dans le cadre de la préparation des JOJ Dakar 2026. La mission qui a duré 21 jours a permis à ces collaborateurs de rencontrer les autorités (ministres), fédérations et tous les acteurs impliqués dans l’organisation de cet événement de grande envergure.

En plus de ces rencontres, des visites de terrain sur les sites qui vont abriter les joutes. Les athlètes qui seront en lice en 2026 vont bénéficier d’un appui pour leur préparation. Selon le coordonnateur du COJOJ 2026, M Ibrahima Wade, 13 fédérations sportives sont concernées. Chacune va désigner 10 athlètes dont 5 filles et 5 garçons et à 1 à 2 techniciens.

Ces athlètes bénéficieront de séjours en Chine pendant les Vacances scolaires (90 Jours en 2024, 90 jours en 2025, 60 jours en 2026).

wiwsport.com