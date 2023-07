Prêté la saison passée au RFC Seraing, Mamadou Moustapha Mbow a réalisé une saison complète en Pro League. Avec peu de temps de jeu garanti sous le maillot du Stade de Reims, il a fait le choix de rejoindre le Paris FC.

Arrivé en provenance de l’AF Darou Salam au mercato hivernal 2019, Mamadou Moustapha Mbow n’a pas su s’imposer au Stade de Reims. Avec le club champenois, il n’aura pris part qu’à trois rencontres avec l’équipe première depuis sa signature. Le défenseur central de 23 ans avait d’abord été prêté au Nîmes Olympique lors de la seconde moitié de l’exercice 2021-2022, où il dispute 12 matchs de Ligue 2.

Arrivé au terme de sa saison en prêt passée avec le RFC Seraing, Mbow faisait cet été son retour à Reims, avec l’ambition d’y s’imposer. Le joueur a réalisé une bonne saison en Belgique, avec 25 rencontres disputées pour 1 but en Jupiler Pro League. En contrat avec les Rémois jusqu’en juin 2025, il ne connaissait pas sa destination pour la saison à venir jusqu’ici. Il sait désormais où est-ce qu’il jouera la saison prochaine.

C’est désormais officiel, Mamadou Moustapha Mbow sera un joueur du Paris FC la saison prochaine ! Le PFC et le Stade de Reims ont annoncé le transfert ce jeudi 20 juillet. Le défenseur central signe un contrat d’une durée de trois ans, soit jusqu’en juin 2026. Les Parisiens comptent bien sur le jeune sénégalais pour venir encore solidifier leur défense l’année prochaine et permettre au club de jouer la montée en Ligue 1.

« Je suis vraiment très heureux de rejoindre le Paris FC. Je suis convaincu d’être au bon endroit. Les discussions avec la Direction et le coach (Stéphane) Gilli m’ont clairement orienté dans mon choix. J’espère pouvoir apporter tout ce que le staff me demandera. Je ferai tout mon possible pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs et j’ai hâte de porter ce maillot », a ainsi réagi Mamadou Moustapha Mbow sur le site officiel du PFC.

✒ 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐭𝐚𝐩𝐡𝐚 𝐌𝐛𝐨𝐰 𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧 ! Le Paris FC est heureux d'annoncer la signature du défenseur central sénégalais (23 ans) en provenance du @StadeDeReims dans le cadre d'un transfert définitif. 🔵⚪ #CertifiéParis — Paris FC (@ParisFC) July 20, 2023

