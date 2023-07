Nicolas Jackson joue son premier match avec le maillot de Chelsea FC face à Wrexham. Floqué du numéro 43, l’attaquant de 21 ans effectue ses premières 45 minutes concluent par 1 passe décisive et une complicité apparente avec ses coéquipiers. La rencontre se termine sur le score sans appel de 5 à 0.

Opposé à Wrexham, dans le cadre de sa tournée estival américaine, le Chelsea de Nicolas Jackson s’impose sur le score de 5 buts à 0. L’international sénégalais de 22 ans a délivré sa première passe décisive sous ses nouvelles couleurs pour Ian Maatsen. A la 3e minute, Nicolas met en orbite Maatsen après un raid de 30 mètres accompagné de dribbles qui conclut sur un plat du pied, pour l’ouverture du score. Pour le deuxième but, Diego Moreira joue en soutien et opère un une-deux avec l’attaquant prêté par les Blues aux champions de D2 Burnley, la saison dernière, qui déclenche une frappe sèche à l’entrée de la surface. C’est le score à la mi-temps. Gallagher, Nkunku et Ben Chilwell aggravent le score durant la seconde période.

Influent dans le jeu offensif des Blues et très complice avec l’attaquant néerlandais de 21 ans, l’ancien joueur de Villarreal, remplacé à la mi-temps, prend déjà ses marques dans l’effectif de Pochettino. Toujours dans le cadre de cette préparation, le Chelsea de Mauricio Pochettino va affronter le Brighton de Roberto De Zerbi ce samedi 22 juillet. Une autre occasion pour l’ancien joueur du Casa Sports de se distinguer.

wiwsport.com