Quatre jours après avoir remporté la victoire contre l’Algérie, l’équipe féminine du Sénégal enregistre une nouvelle victoire, sur le même terrain au stade Lat-Dior de Thiès et face à la même nation. Les joueuses de Mame Moussa Cissé ont remporté leur deuxième et dernier match de préparation en surclassant leurs concurrentes Algeriennes (4-0). Avant d’affronter le Mozambique pour le premier tour des éliminatoires de la CAN 2024. Revivez le large succes des coéquipiers de Nguennar Ndiaye.