Pendant que certains voyaient l’un comme le remplaçant ou successeur de l’autre, Bénie Traoré et Iliman Ndiaye devraient bien faire la saison ensemble à Sheffield United. Au moment où l’attaquant sénégalais de 23 ans, annoncé proche de l’Olympique de Marseille, s’apprête à rester chez les Blades, l’Ivoirien de 20 ans s’est officiellement engagé jusqu’en 2027 en faveur du club promu en Premier League.

The Blades have bolstered options ahead of the forthcoming @premierleague campaign. The attacker joins on a four-year-deal from BK Häcken. #SUFC 🔴

La nouvelle recrue ivoirienne s’est exprimée devant les caméras de sa nouvelle équipe. Il y fait part de sa joie de découvrir la PL de pouvoir jouer aux côtés du Sénégalais. « Je pense que ça va être génial (de jouer avec Iliman Ndiaye, a déclaré l’ancien joueur de l’ASEC Mimosas et du BK Häcken. Je connais le stade et les supporters. J’ai regardé quelques matchs la saison dernière, Iliman Ndiaye et tout. C’était super à regarder. »

"You can see on my face, I can't wait to play for Sheffield United in the Premier League. I know the stadium, the fans, I have been watching some games last season."

Bénie Traoré speaks for the first time as a Sheffield United player. 🇨🇮 pic.twitter.com/TthiQPDoIG

— Sheffield United (@SheffieldUnited) July 18, 2023