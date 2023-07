Al-Hilal s’incline 1 but à 0 contre le Dynamo Kiev en match amical ce mercredi après-midi. Kalidou Koulibaly et ses partenaires enchaînent après deux victoires en préparation.

L’opposition est montée d’un cran, et Al-Hilal Saudi a chuté. Pourtant avec ses trois recrues estivales, Kalidou Koulibaly, Rúben Neves et Sergej Milinković-Savić, tous titulaires, la formation de Jorge Jesus n’a pu faire mieux qu’une défaite sur la plus petite des marges face au Dynamo Kiev de Samba Diallo, ce mercredi à la Jacques Lemans Arena, en Autiche.

Koulibaly et ses partenaires ont craqué en début de partie, concédant un but de Vitaliy Buyalskyi. Cette défaite arrive au dernier match de préparation pour Al-Hilal, qui avait battu le ND Gorica (2-0) puis Wolfsberger AC (2-1). Place désormais aux choses sérieuses avec la Coupe Arabe des Clubs Champions qui démarre le 27 juillet prochain, contre Al-Ahli Tripoli.

🔚 نهاية المباراة الودية#الهلال ٠ x ١ دينامو كييڤ الأوكراني#الهلال_دينامو_كييڤ pic.twitter.com/ycNQ6KVggM — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 19, 2023

wiwsport.com