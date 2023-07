C’était dans l’air depuis quelques heures, mais c’est désormais officiel ! Joseph Lopy est un nouveau joueur d’Angers SCO. L’international sénégalais a paraphé un contrat de deux ans avec la formation angevine.

Le joueur sénégalais est un habitué de la Ligue 2. Il a évolué à Nîmes au cours des six derniers mois, après avoir fait deux apparitions régulières à Sochaux entre 2011 et 2015, puis entre 2020 et 2023. En début de semaine, il continuait à s’entraîner dans le Doubs. Il a également joué à Boulogne, Clermont et Orléans, avec environ 200 rencontres dans la division.

