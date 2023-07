Arrivé en fin de contrat le 30 juin dernier, l’avenir d’Amadou Mbengue à Reading semblait être clos depuis lors. Mais ce mercredi, les Royals ont officialisé la signature d’un nouveau bail de 2 ans de l’international U23 sénégalais. L’ancien messin a choisi de poursuivre son séjour chez les Bleu et Blanc malgré les multiples convoitises, comme l’a bien rappelé Reading dans son communiqué.

Pour sa première saison avec Reading FC, Amadou Mbengue a connu 28 apparitions la saison dernière dont deux matchs de FA Cup.

📝 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐄𝐃 𝐔𝐏!

We are delighted to announce that we have retained the services of Amadou Mbengue, who has chosen to remain a Royal and pen a new two-year deal with us in RG2! 🍔

The full story… 👇

— Reading FC (@ReadingFC) July 19, 2023