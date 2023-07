Joseph Lopy devrait jouer pour Angers Sco lors de la saison prochaine. En fin de contrat à Nîmes, le milieu de terrain sénégalais est présentement dans les locaux d’Angers, où son contrat sera signé prochainement.

Le milieu de terrain Joseph Lopy, 31 ans, sera sous peu un joueur de Angers. Comme l’annoncé le Courier de l’Ouest, le champion d’Afrique va s’engager avec le SCO. Cette information a été confirmée aujourd’hui par Mohamed Toubache-Ter, ancien responsable de la communication du club, rapporte Ouest-France. Si la visite médicale ne révèle aucun problème, son arrivée pourrait être annoncée dans la journée, précise la même source.

Le joueur sénégalais est un habitué de la Ligue 2. Il a évolué à Nîmes au cours des six derniers mois, après avoir fait deux apparitions régulières à Sochaux entre 2011 et 2015, puis entre 2020 et 2023. En début de semaine, il continuait à s’entraîner dans le Doubs. Il a également joué à Boulogne, Clermont et Orléans, avec environ 200 rencontres dans la division.

