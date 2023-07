C’était jour de demi-finale en coupe du Sénégal. Guédiawaye recevait le Jaraaf pour une belle rencontre. La rencontre n’est malheureusement pas allée à son terme à cause des altercations.

Cette la grosse affiche du jour. La demi-finale en coupe du Sénégal entre Guédiawaye FC et le Jaraaf de Dakar a pris une autre tournure. Les amateurs du football sénégalais attendait du spectacle, ils ont eu droit à des scènes déplorables. En effet, une bagarre a éclaté entre les joueurs de GFC et de Jaraaf avant que les supporters s’y mettent aussi.

Le match avait commencé sur de bonnes bases. Les deux équipes ont livré un match plaisant. Au bout du temps règlementaire les Guédiawaye et Jaraaf se neutralisent (0-0). Les deux formations engagent donc les prolongations. La première période de la prolongation ne va pas changer le score. Les équipes restent à (O-0). Place à la seconde mi-temps. Après quelques minutes, une bagarre éclate entre les joueurs. Les crabes accusent les joueurs du Jaraaf d’utiliser de la mystique et refusent que les joueurs de la médina s’approchent de leur but. Le calme va revenir et le match peut continuer, mais pas pour longtemps. L’arbitre siffle un pénalty pour Jaraaf sur une faute de main d’un joueur de GFC. C’est la décision de trop pour les joueurs de Guédiawaye. Ils vont essayer de s’en prendre à l’arbitre mais l’intervention du staff va leur en empêcher. Cette décision va aussi provoquer la colère des supporters. Ces derniers vont commencer à jeter des pierres et des bouteilles d’eau sur le terrain. Les policiers interviennent en tirant du gaz lacrymogène.

Ces incidents vont ainsi occasionner la suspension du match. Jusqu’aux dernières nouvelles, les joueurs sont toujours bloqués au stade et les affrontements vont en cour.

