Présent en conférence de presse, le sélectionneur des Lionnes n’a pu cacher sa tristesse suite à la grave blessure de sa numéro 10.

Mame Moussa Cissé sur la blessure de Ndeye Awa Diakhaté, après la victoire contre l’Algérie (4-0) :

« S’il y a quelque chose qui nous fait vraiment mal, c’est cette blessure d’Awa Diakhaté. Elle a passé deux IRM qui ont malheureusement confirmé qu’elle souffre d’une rupture des ligaments croisés. Elle va rejoindre son club (Olympique de Marseille) jeudi pour se faire opérer en France.

On a demandé aux filles de jouer et de penser à elle. C’est une joueuse qui compte beaucoup dans ce groupe. On pense très fort à elle et à sa carrière. On ne souhaite même pas ce genre de blessure à un adversaire, mais c’est ça le football. On espère qu’elle reviendra très très vite pour reprendre sa place dans l’équipe. »

