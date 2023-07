Arrivé dans le club insulaire lors de la saison 2017-2018, Khalifa Diop (21 ans – 2,11m) s’est engagé avec un autre club espagnol dans la ville de Bilbao.

Le pivot Khalifa Diop, qui a signé pour Baskonia, a souligné qu’ il a beaucoup appris sur et en dehors du terrain, il a réussi plus de ce qu’il a rêvé. « Ça va être bien de revenir ici et de jouer contre Granca, l’équipe qui m’a tout donné », estime le joueur ce mardi dans une interview que CB Gran Canaria lui a faite à l’occasion de ses adieux rapporte un site espagnol. Diop avoue qu’il a réalisé plus que ce dont il rêvait » et qu’il quitte l’île « très heureux d’avoir réussi à remporter un titre avec ‘Granca' », en référence au titre d’Eurocup que l’équipe a remporté cette saison.

Dans l’interview, Diop revient sur ses premiers souvenirs avec Gran Canaria, notamment le jour où il s’est vu attribuer le numéro 18, avec lequel il joue depuis et l’emmène « partout ». Il portera le même numéro dans sa nouvelle étape à Baskonia. « Je me suis beaucoup amélioré. Quand je suis arrivé ici, je savais à peine comment dribbler le ballon. Il y a beaucoup de gens incroyables qui m’ont aidé pendant toutes ces années, faisant de la technique individuelle, s’entraînant matin et après-midi. J’ai beaucoup changé, tout cela grâce à eux », explique le joueur. De plus, il souligne qu’« il a beaucoup appris sur et en dehors du terrain » et que, grâce à ce qu’il a appris, il considère qu’il « est une meilleure personne qu’avant ».

Diop évoque également les années qu’il a partagées avec Olek Balcerowski et assure qu’il « se désole » de se séparer de lui car « ça fait sept ans ». «Chaque pré-saison, je suis avec lui et tout au long de la saison; en fait, il est mon colocataire sur tous les voyages. Avec Olek j’ai joué Junior, EBA, LEB Silver… », explique-t-il. « Je suis désolé mais je dois continuer à me battre pour mes rêves et essayer d’aller le plus loin possible », ajoute le joueur qui a déjà été officiellement présenté au sein de l’équipe d’Alava. remercie l’équipe pour son « aide durant toutes ces années » et les « incroyables » supporters qui l’ont accompagné durant son séjour sur l’île.

🥺 "He conseguido más de lo que he soñado". ▪ Siete años dan para mucho. Su llegada a la isla, su etapa de formación, la relación con Olek… Nos despedimos de uno de nuestros niños, Khalifa Diop, con esta emotiva entrevista. 💛 #VamosGranca pic.twitter.com/kUQ4FVjMFG — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) July 18, 2023

