C’est déjà la reprise pour la plupart des clubs en Europe. C’est notamment le cas de Tottenham qui s’est livré à un derby londonien pour son premier match de préparation. Ce mardi, la formation de Pape Matar Sarr a fait face à West Ham à l’Optus Stadium d’Australie. Une rencontre amicale que l’international sénégalais et ses partenaires ont perdu par 3 buts à 2.

Sur le banc à l’entame de la rencontre, Pape Matar Sarr est rentré en jeu au retour des vestiaires à place de James Madison. Il n’a pas pu être décisif dans ce match mais il aura montré son talent au nouveau coach, Ange Postecoglou. Pour sa prochaine sortie, Tottenham fera face à Leicester City, dimanche 23 juillet, en Thaïlande.

Plenty of positives to take after an exciting pre-season clash in Perth. pic.twitter.com/Y0ksUeL3MT

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 18, 2023