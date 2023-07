Nouveau joueur d’Arnorthosis Famagouste, Moussa Wagué a tenu sa première conférence de presse lors de laquelle il a décliné ses ambitions avec le club de première division chypriote.

Latéral droit titulaire avec l’équipe nationale du Sénégal lors de la coupe du monde 2018, Moussa Wagué a depuis connu une descente aux enfers. Pas épargné par les blessures dont une très grave, l’ex joueur du FC Barcelone qui s’était exilé au Paok Salonique avant de rallier le HNK Gorica semble enfin trouver un club pour relancer sa carrière. Il s’agit d’Arnorthosis Famagouste où le défenseur sénégalais a confié ses ambitions face à la presse.

« Je suis très heureux d’être ici et de faire parti de cette équipe. Nous avons beaucoup d’objectifs à atteindre jusqu’à la fin de la saison. Je suis très excité d’être là pour aider l’équipe à aller au sommet ». Je pense que le club (Arnorthosis Famagouste) est l’un des plus grands clubs de Chypre, j’ai pour objectif de m’imposer dans l’équipe. Son poste de prédilection ? Je suis latéral droit mais j’aime être offensif et aller de l’avant. J’espère que je vais faire beaucoup de passes décisives à mes coéquipiers. »

Wiwsport.com