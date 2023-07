Le FC Metz va rejoindre les Vosges, dans le Grand Est, et va se poser à Vittel pour y effectuer un stage de préparation. Pour cette occasion, un groupe de 25 joueurs a été convoqué dont 6 sénégalais.

Le FC Metz, qui est promu en Ligue 1, poursuit sa préparation estivale afin de mieux préparer sa montée dans l’élite sénégalaise. Après avoir gagné les deux premiers matchs amicaux de l’été contre le Racing Luxembourg (3-0) et le RFC Seraing (2-1), le club lorrain a quitté le Centre Technique de la Plaine Saint-Symphorien pour se rendre dans les Vosges, à Vittel. Les hommes de László Bölöni vont se rassembler pour participer à un camp de préparation jusqu’au 25 juillet.

Le 22 juillet, les Messins jouent d’abord contre l’ESTAC Troyes avant de se frotter contre Sochaux trois jours après. Le but est de retrouver le rythme des matchs et de défier les équipes qui sont déjà bien préparées physiquement. Pour se rendre à Vittel, l’entraîneur roumain a convoqué 25 joueurs parmi eux on retrouve 6 sénégalais issus de leur partenaire Génération Foot. Il s’agit de Cheikh Tidiane Sabaly, Abdou Lo et Pape Ndiaga Yade ainsi que Lamine Camara, Malcik Mbaye et Pape Amadou Diallo, les derniers arrivés.

[ ℙ𝕣𝕠 ] 🏔 Découvrez le 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻 convoqué pour le stage de préparation à Vittel ⤵️ pic.twitter.com/9otX5G8rgL — FC Metz ☨ (@FCMetz) July 18, 2023

