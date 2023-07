Le sélectionneur des Lionnes s’est présenté en conférence de presse après la victoire (4-0) du Sénégal lors de son deuxième match amical face à l’Algérie.

Mame Moussa Cissé (sélectionneur des Lionnes) après la victoire (4-0) du Sénégal contre l’Algérie :

Sur le match

« On cherchait une deuxième victoire après celle de vendredi dernier (3-1), même si son savait que ça n’allait pas être facile contre le même adversaire qui a ses qualités. Mais nous avons joué sur nos points forts pour empêcher l’Algérie de faire son jeu. On sait que c’est une équipe très forte techniquement. On a demandé aux filles d’être agressives et d’imposer de l’intensité physique. On a su dérouler et on a bien maîtrisé la première période.

Sur le dernier match, on avait fait une entame poussive. L’équipe n’avait pu dérouler son jeu. Les filles ont compris qu’il fallait montrer du caractère et de la personnalité à domicile. On a empêché l’Algérie d’avoir le ballon. Les changements en seconde période ont un peu baisser la rythme du jeu, mais l’essentiel est fait avec quatre buts. C’est bon pour la confiance.

Un bilan de ces deux matchs

On a marqué sept buts sur deux matchs, ça veut dire qu’on a retrouvé notre efficacité offensive. Pour rappel, on avait plus marqué depuis notre match contre la Thaïlande (1-1). Nous avons beaucoup travail sur le milieu de terrain qui, parfois, avait des problèmes pour mettre dans de bonnes situations nos attaquantes. On est content de l’apport offensif et surtout de la solidité défensive. On s’est créé beaucoup d’occasions et concédé peu d’occasions. L’équipe monte en puissance dans ce qu’on veut. La mayonnaise est en train de prendre forme entre les anciennes et les nouvelles.

Sur les nombreuses fautes commises

Nous voulons toujours récupérer la balle après l’avoir perdue. Parfois, ça s’est fait de manière désordonnée ou avec un excès d’engagement, surtout sur le premier match. On était pas organisé dans notre pressing. Il y a eu un léger mieux. On est content que notre trident offensif ait marqué ce soir. C’est bien de voir nos buteuses marquer, à l’instar de Mama et Korka Fall qui ont fini meilleures buteuses dans leur championnat. C’est important pour elles et pour l’équipe de retrouver de la confiance.

Les footballeuses sénégalaises qui commencent à partir évoluer en Europe

Il y a huit joueuses dans le groupe qui évoluent en Europe. Et sur cette double confrontation, on a convoqué Marie Diop qui joue à Saint-Denis. C’est important d’avoir des joueuses qui évoluent à l’étranger, ça permettra à notre football de grandir, parce qu’elles seront dans des club où il y a plus de moyens et d’organisation pour progresser. On voit beaucoup de maturité dans des joueuses comme Mama Diop ou encore Mbayang Sow. Notre objectif est de faire en sorte que le maximum de joueuses sénégalaises partent en Europe, parce qu’elles ont opté pour être des professionnelles. Ce serait bien pour elles, pour leur famille et pour le football féminin sénégalais. Nous espérons que ça va continuer.

La préparation des éliminatoires à la CAN contre le Mozambique ?

Oui déjà ça va être un peu compliqué pour nous par ce que nos expatriés doivent rentrer en force elle doivent reprendre le championnat. on était sur une date Fifa donc il faut qu’on les lâches. Deuxièmement il y a Dakar Sacré Coeur qui va préparer la champions ligue. Il y aura un moment où il faudra les lâcher pour qu’ils aillent jouer donc on va avoir un petit de temps de repris, en ce moment là normalement, Mbayang va être en regroupement avec les U20 par ce que elles aussi des le mois d’octobre elle va disputer les éliminatoires de la Coupe du monde contre le Bénin.

On est entrain de peaufiner ensemble ce programme la. J’avais envoyé un programme pour le 7 août mais je pense qu’il faudrait qu’on puisse le revoir parce que ça coince avec la période de la champion League qui va se jouer à Monrovia. Donc on va revoir cela avec la direction technique et avec le département de football pour pouvoir trouver les mécanismes pour bien nous préparer. Mais au moins on aura six à 7 semaines de préparation sans nos expatriés bien sûr avec le groupe local. Et elles vont venir en apport pour nous accompagner.

