Large vainqueur du match aller, le Maccabi Haïfa s’est encore imposé contre Ħamrun Spartans (2-1). Abdoulaye Seck et ses partenaires se qualifient pour le prochain tour préliminaire de Ligue des Champions.

Le Maccabi Haïfa avait peu à craindre au moment d’accueillir mardi le Ħamrun Spartans à l’occasion de son match retour du premier tour préliminaire de Ligue des Champions. Et les hommes de Messay Dego ont conclu, victorieux du club maltais (0-4) il y a une semaine, ont fini le travail en l’emportant à nouveau, à domicile (2-1).

Il a pourtant fallu attendre plusieurs minutes de la seconde période pour marquer par l’intermédiaire d’Erik Shuranov et Frantdzy Pierrot. Ainsi, Abdoulaye Seck, qui était bien évidemment titulaire, et ses partenaires se qualifient pour le second tour préliminaire de C1, où ils affronteront le Sheriff Tiraspol, qui s’est défait du Farul Constanța.

