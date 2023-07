Ficelé par Albourakh Events, le combat entre Eumeu Sène et Tapha Tine se disputera en début de saison prochaine.

Baye Ndiaye a levé le suspense. Le géant du baol et le chef de file de l’écurie Tay Shinger vont en découdre le 12 novembre 2023 à l’arène nationale dans un combat qui sera retransmis en direct à la télévision. Après l’échec de son combat contre Balla Gaye 2, Eumeu s’est tourné vers Tapha Tine à qui on recherchait un adversaire depuis sa victoire sur Bombardier.

Ainsi, l’ex roi des arènes va disputer un combat inédit contre un adversaire qu’il n’a pas croisé jusqu’ici. C’est donc une affiche incertaine entre deux cadors de l’arène. L’un toujours en quête du titre suprême, et l’autre de plus en plus proche d’une retraite qu’il compte honorer de la plus belle des manières.

