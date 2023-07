Le lutteur de Pikine va disputer deux combats très décisifs en espace d’un mois contre Gris Bordeaux (octobre 20203) et Modou Lô (novembre 2023). Ce qui constitue un gros risque pour Ama Baldé qui reste sur cinq années blanches.

Après la pluie c’est le beau temps dans l’arène sénégalaise. Les blessures en cascade des lutteurs avaient privé les amateurs de lutte de belles affiches cette saison 2022-2023. Mais l’orage semble maintenant passer et les nouvelles dates de ces combats se précisent peu à peu. Avec deux contrats sous la main cette année, Ama Baldé qui devait en découdre avec Gris Bordeaux et Modou Lô a vu ses duels tombés à l’eau suite à des blessures de part et d’autre.

Cependant, les signaux sont maintenant au vert puisque le fils de Falaye est remis de sa blessure, de même que Modou Lô et Gris Bordeaux qui a déposé son certificat de guérison ce lundi.

Dès lors, Ibrahima Diop de Cadior Productions a annoncé son souhait de tenir l’affiche Gris Bordeaux vs Ama Baldé au début du mois d’octobre. Un mois plus tard, Ama devra encore nouer le nguimb pour disputer le combat royal contre Modou Lô en novembre selon une information de Sunulamb. Si ces dates se confirmaient, ce serait une fin d’année explosive et à haut risque pour le lutteur de Pikine.

La « jurisprudence » Balla Gaye 2, un exemple à ne pas suivre pour Ama Baldé

Croiser deux ténors de l’arène en si peu de temps est un risque pour « Selleu bu Ndaw » qui devra jouer à quitte ou double contre le 3e tigre de Fass et Xaragne Lô. Mis à part la complexité de préparer deux adversaires en même temps, le côté mystique aussi entre en jeu dans ces types de combats à grand enjeu. L’exemple de Balla Gaye 2 confirme cette thèse. Après avoir pris quatre avances pour défier Bombardier, Gris Bordeaux, Boy Niang et Eumeu Sène, le lion de Guédiawaye n’a pas réussi son pari sportif même si au niveau financier il s’est frotté les mains. Il a perdu deux combats (Bombardier et Boy Niang) sur les trois disputés. Ainsi Ama Baldé ne doit pas faire la même erreur que BG2. Ce serait prêter le flanc d’autant plus qu’il y a des risques de perte de repères après être resté aussi longtemps sans descendre dans l’arène. Son dernier combat remonte à 2018 avec son succès face à Papa Sow.

Wiwsport.com