Longtemps blessé la saison passée (Aout –Février), Moussa Niakhaté retombe à nouveau. Le défenseur sénégalais pour le premier match de préparation de Nottingham Forest contre Valence ce mardi 18 juillet. Une blessure qui peut freiner la dynamique de l’international sénégalais. En effet, Moussa Niakhaté s’est blessé au coude. Il s’agit d’une luxation présumée du coude. Cependant, malgré l’inquiétude, l’entraineur Steve Cooper espère revoir le sénégalais rapidement.

« Vous espérez qu’avec une luxation, vous pourrez les remettre en place et que les dommages ne seront peut-être pas aussi graves que ce qu’ils pourraient être, mais nous ne savons pas. Il pourrait encore s’agir d’une blessure qui peut le retenir pendant un petit moment, ou il pourrait s’agir d’une récupération plus rapide que ce à quoi il ressemblait au départ. Nous croiserons les doigts », déclare l’entraineur de Nottingham Forest.

An update from the Head Coach on @moussa_nkt, who suffered a suspected dislocated elbow in tonight's pre-season friendly ⤵️

— Nottingham Forest (@NFFC) July 18, 2023