Ce mardi après-midi (16h30 GMT), le Sénégal affronte à nouveau l’Algérie en amical. L’occasion pour les Lionnes de confirmer leur victoire acquise mardi dernier et montrer qu’elles sont vraiment prêtes pour rivaliser avec les nations du top 10 africain.

N’en doutez pas : le Stade Lat-Dior fera beaucoup plus de bruit ce mardi soir qu’il y a de cela cinq jours, pour cette seconde manche amicale entre Sénégalaises et Algériennes. Une rencontre tout aussi prestigieuse qu’elle aura tout son enjeu. Le premier sera de confirmer l’euphorie suscitée par la victoire des Lionnes (3-1) face aux mêmes Fennecs, après une fin de match folle. Le second consistera à faire le plein de confiance à deux mois du premier tour préliminaire pour la CAN 2024, voilà un rappel qui n’est pas négligeable.

Titiller la cour des grands

D’autant que ce soir, c’est encore l’Algérie qui descendra sur la pelouse du Stade Lat-Dior. Les Fennecs, bien qu’en pleine transition, faut-il le rappeler, occupent la neuvième place du dernier classement FIFA Féminin et sont séduisantes dans le jeu proposé. Une nouvelle victoire face aux Maghrébines montrerait sans doute aux joueuses de Mame Moussa Cissé la voie à suivre pour enfin rivaliser avec les nations supposées les plus redoutables au niveau du football féminin du Continent, bien que ça leur réussit généralement à domicile.

Au classement FIFA, le Sénégal n’est que 12e en Afrique (82e mondial). Désormais, les Lionnes doivent avoir cette ambition de passer le cap qui leur permettrait de rêver d’une très bonne prochaine Coupe d’Afrique des Nations. D’ailleurs, au vue des joueuses qui composent de plus en plus la sélection, l’idée d’aller titiller les plus grandes nations africaines, à l’instar de l’Afrique du Sud, du Nigeria ou encore du Cameroun, n’est pas totalement surréaliste. Ça passe par refaire le bon coup face aux joueuses du sélectionneur Farid Benstiti.

Une opportunité pour les jeunes ?

Dommage que ce sera sans la numéro 10 Ndeye Awa Diakhaté, blessée au genou droit lors du premier match et victime d’une rupture des ligaments croisés. En revanche, cette rencontre devrait consister à donner un peu plus de protagonisme aux jeunes. Haby Baldé n’avait pas démérité au dernier match, mais Coumba Sylla Mbodji constitue une arme sérieuse au poste d’ailière. Il est peut-être temps aussi de lancer pleinement Sadigatou Diallo même si cette dernière devra s’accrocher pour abattre ou Nguénar Ndiaye ou Mama Diop, voire les deux.

Mise sur le banc des remplaçantes au profit de Wolimata Ndiaye, la latérale Anta Dembélé devrait reprendre son flanc droit pour apporter et puissance et vitesse. Bineta Korkel Seck, qui était entrée en lieu et place de Ndèye Awa Diakhaté et auteure d’un bon match, devrait également avoir une belle carte à jouer, elle qui commence à s’habituer dans le groupe mais qui peine à bouger la concurrence au poste de milieu de terrain. Bref, ne surtout pas se prendre encore une foudre de Marine Daffeur. Donc plus de vigilance, n’est-ce pas Adji Ndiaye ?

𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 | Dans le cadre de sa préparation pour les éliminatoires de la prochaine CAN féminine, le Sénégal joue cet après-midi à Thies (16h30) son 2e match amical de la semaine contre l’Algérie. À suivre sur toutes les plateformes digitales de la FSF. pic.twitter.com/ryjvL4dAcR — FSF (@Fsfofficielle) July 18, 2023

