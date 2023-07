Transféré du FC Sochaux au Havre AC (trois ans de contrat), Rassoul Ndiaye a laissé un message à son ancienne équipe qui l’a vu grandir et progresser durant les neuf années passés là-bas.

Arrivé au FC Sochaux à l’âge de 13 ans en 2014, Rassoul Ndiaye s’est imposé peu à peu pour devenir un joueur important dans cette équipe. Le milieu de terrain sénégalais de 21 ans quitte ainsi son « club de coeur » pour aller vivre une nouvelle expérience en Ligue 1 avec le Havre AC. Sur son compte Instagram, il a laissé un message émouvant à ses ex coéquipiers, supporters et entraîneurs au FCSM.

« Après neuf saisons passées au FCSM, il est temps pour moi de clôturer ce chapitre. Tout d’abord je voudrais remercier tout le personnel du centre de formation qui m’a accueilli en 2014 et qui m’a permis de grandir dans une ambiance saine et familiale. Les coachs, professeurs mais aussi surveillants m’ont tous aidé à devenir l’adulte que je suis devenu aujourd’hui. J’aimerai aussi remercier les deux coachs et le staff que j’ai eu pendant mes quatre années professionnelles qui m’ont permis de progresser et de jouer pour mon club formateur. Un mot pour tous les salariés de l’ombre comme Freddy et Jeanine qui donnent tout pour le club par amour. Merci aux supporters qui étaient là dans les hauts comme dans les bas pour nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Fier d’avoir pu redonner l’espoir de remonter en Ligue 1 ces deux dernières années malgré cette fin de saison dernière et j’en suis d’ailleurs très désolé (…) J’espère de tout cœur que le club se relèvera de cette situation et repartira de l’avant pour retrouver la place qu’il mérité (…) »

Wiwsport.com