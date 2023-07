Pape Ndiaye Souaré va découvrir un nouveau club britannique. À 33 ans, l’ancien latéral gauche international sénégalais était libre depuis son court passage à Morecambe et va ainsi poursuivre sa carrière en Scottish Premiership, équivalent à la Première Division écossaise.

L’ancien joueur de Lille et de Crystal Palace s’est en effet engagé pour six mois en faveur du Motherwell FC, après des quelques jours d’essais. Un bon challenge pour celui qui peine à se relancer depuis quelques années. L’ancien pensionnaire de Diambars portera le numéro 77 du côté du Fir Park.

The secret is out 🤝

Welcome, Pape.

— Motherwell FC (@MotherwellFC) July 17, 2023