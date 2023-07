Les manœuvres de Sheffield United avec son joyau, Iliman Ndiaye seraient en train de prendre effet. Selon les dernières informations, le Sénégalais serait désormais dubitatif à l’idée de rejoindre l’OM.

Selon Mouhamed Bouhafsi, le dossier Iliman Ndiaye à l’Olympique de Marseille connait un coup de froid. « Ça sent très mauvais sur Ndiaye, le joueur se pose de plus en plus de questions et Sheffield est en train de le convaincre de rester et sa famille aussi malheureusement », a répondu le journaliste français à un internaute qui l’a interpelé sur ce dossier.

Une tendance qui vient confirmer la position constante de Paul Heckingbottom, le coach d’Iliman Ndiaye. « Iliman est heureux ici, estime Heckingbottom. Iliman peut faire ce qu’il veut. C’est notre joueur, il est sous contrat et nous sommes ravis de l’avoir. Il est heureux, vous pouvez voir comment il joue, il aime le club, il aime ses coéquipiers, il aime les fans. Iliman est détendu », s’est voulu clair le coach de l’international sénégalais.

A l’en croire cette nouvelle tournure, Iliman Ndiaye est plus proche de rester avec les Blades que de tenter une nouvelle aventure. Reste à savoir si Sheffield réussira à résister aux assauts des clubs de Premier League qui lorgne sa pépite.

wiwsport.com