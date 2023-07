Après la guérison de Gris Bordeaux, Cadior Productions a décidé de retenir une nouvelle date pour le combat Gris Bordeaux v Ama Baldé.

Suite au dépôt du certificat de guérison de Gris Bordeaux ce lundi au CNG, le promoteur Ibrahima Diop s’est également rendu au comité national de gestion de la lutte pour trouver une nouvelle date à cette affiche. Ainsi, le promoteur de Cadior Productions a opté pour la tenue du combat en début de saison prochaine précisément au mois d’octobre.

« D’abord je rends grâce à Dieu après la guérison de Gris Bordeaux. C’est un combat qui a été reporté deux fois (5 février et 9 juillet) et nous voulons qu’il se tienne enfin au début du mois d’octobre prochain. C’est notre souhait. Je suis venu au CNG pour discuter avec le président Bira Sène afin de trouver une date pour ce combat. Je reste donc à l’écoute du CNG et nous allons dès maintenant commencer à communiquer sur cette journée pour qu’elle soit grandiose » a déclaré Ibrahima Diop sur Lutte TV.

Wiwsport.com