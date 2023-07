Le jeune défenseur sénégalais est l’un des joueurs les plus observés en cette entame de pré-saison du côté du FC Barcelone. Il devrait bénéficier d’une grande opportunité dans les prochains jours.

C’est une tradition. Pendant plus d’un mois, avant chaque début de saison, les clubs européens, pour ne préciser que ceux-là, font une préparation, afin de prendre leurs marques pour la saison à venir. La plupart du temps, plusieurs jeunes, issus des petites catégories, sont intégrés dans le groupe pro, pour pallier l’absence de certains joueurs importants. Et aussi pour voir qui a les épaules nécessaires pour faire le saut en équipe première.

Au FC Barcelone, réputer à former des pépites à La Masia, ils sont nombreux à être sélectionnés par l’entraîneur Xavi Hernández pour la première semaine de pré-saison 2023-2024. Parmi eux, le défenseur sénégalais Mikayil Ngor Faye (18 ans), directement intégré chez les A après sa signature pour la filiale, qu’il pourrait ne pas découvrir très tôt, s’il parvient à se faire un nom en équipe première.

Car depuis son arrivée en provenance du NK Kustošija Zagreb (Croatie) pour 1,5 millions d’euros, l’ancien pensionnaire de l’Institut Diambars fait énormément parler en Catalogne, plus qu’Íñigo Martínez et presque autant que la figure du mercato estival blaugrana İlkay Gündoğan. Dès l’officialisation du transfert, «MNF» était annoncé partant pour la pré-saison en équipe première, rendant impatients les supporters du FC Barcelone, désireux de voir ses premiers pas à l’entraînement.

Apporte puissance physique et athlétique

En tant que gaucher et avec l’absence d’Andreas Christensen et de la remise en forme d’Iñigo Martínez, Mika est un atout important dans le dispositif de Xavi. Il fait partie intégrante du projet du FC Barcelone, qui semble vouloir le développer sur le long terme. Ce qui explique son intégration rapide chez les pros. Mundo Deportivo et Sport, dont la couverture est spécialement consacrée au Barça, ont unanimes. Mikayil Ngor Faye impressionne et convainc Xavi d’entraînement en entraînement.

À tel point que l’ancien milieu de terrain du club catalan l’a aligné à de nombreuses reprises aux côtés d’un certain Ronald Araújo. Ce n’est pas rien si on sait que d’autres défenseurs centraux sont bien à la disposition de l’entraîneur. Mais Mika n’a pas déçu, bien au contraire. Il a répondu aux attentes, se faisant remarquer par son aisance balle au pied, en plus d’une puissance physique et athlétique, autant au sol que dans les airs. De quoi lui permettre d’être du voyage aux États-Unis pour poursuivre la préparation.

Oui, le Sénégalais fera bien partie du groupe pour la tournée américaine, où le FC Barcelone affrontera la Juventus (22 juillet), Arsenal (26 juillet), Real Madrid (29 juillet) et l’AC Milan (2 août). Non, ce n’est pas encore la Ligue des Champions pour les Blaugrana, mais n’en doutez pas, Mikayil croisera dans quelques jours le chemin de ces formations, sur les pelouses. Ce ne sera pas le moment de gamberger afin de taper un peu plus dans le regard de mister Xavi et des très nombreux supporters du FC Barcelone.

