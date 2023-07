Classé deuxième à l’issue de la dernière saison en TFF First League, Çaykur Rizespor qui évoluera désormais en Super Lig Turc a jeté son dévolu sur deux internationaux sénégalais qui devront rallier leur rang sous peu. En effet, à en croire les informations du journaliste Salim Manav, Mame Mor Faye et Oumar Diouf, deux pensionnaires de l’académie Darou Salam et internationaux sénégalais des moins de 20 ans, sont proches de s’engager avec les Éperviers de la Mer Noire.

L’avant-centre et l’ailier droit, présents lors de la dernière campagne du Sénégal en Argentine à l’occasion de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, sont attendus ce lundi en Turquie pour passer leurs visites médicales. Et si tout se passe comme prévu, les deux mondialistes vont ensuite signer leurs contrats avec Çaykur Rizesporn.