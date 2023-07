Quelques jours après le tirage au sort des groupes de qualification à la coupe du monde 2026 pour la zone Afrique, Augustin Senghor a donné son avis sur la poule du Sénégal.

Logé dans le groupe B en compagnie du Togo, la RD Congo, la Mauritanie, le Soudan, et le Soudan du Sud, le Sénégal va batailler fort pour retourner à la coupe du monde quatre ans après celle disputée au Qatar l’hiver dernier. Favoris de ce groupe, les Lions veulent ainsi décrocher leur quatrième qualification à un mondial de football après 2002, 2018 et 2022. Cependant pour réussir à sortir première de cette poule, les hommes d’Aliou Cissé devront confirmer leur statut de champion d’Afrique en titre et d’une des plus grandes nations de football en Afrique.

Pour le président de la Fédération Sénégalaise de Football, les adversaires qui accompagnent le Sénégal dans la poule B sont « très jouables ».

« Du haut de notre rang de 2e nation africaine du continent et au vue des performances réalisées ces dernières années, nous ne pouvons pas faire la fine bouche. Nous pensons que cette poule est jouable pour le Sénégal mais en même temps nous restons sur cette ligne d’humilité qui a toujours été notre force ces dernières années. Nous respectons tout le monde d’autant plus que les qualifications à la dernière coupe du monde montrent que le fossé qui sépare les grandes équipes africains et celles dites « du bas niveau » n’est plus grand. Elles sont entrain de progresser à force de jouer avec les grandes équipes. Il y’a eu quelques surprises lors des dernières éliminatoires et des grandes nations sont tombées face à de petites nations de football. Donc nous prendrons tous les matchs au sérieux comme on a l’habitude de le faire avec Aliou Cissé et son équipe, nous allons bien démarrer ces éliminatoires dès les deux ou trois premiers matchs pour prendre la pôle position dans notre groupe avant de chercher à nous qualifier » a confié le patron du football sénégalais.

Le derby Ouest-africain contre la Mauritanie !

Par ailleurs, Augustin Senghor a déjà coché les deux rendez vous contre la Mauritanie qui pour la première fois de l’histoire partage un groupe de qualification avec le Sénégal.

« C’est la première fois et c’est inédit qu’on partage un groupe de qualification. Avec le président Ahmed Yahya, on s’est donné une accolade après le tirage. Ça va valoir le déplacement que ce soit les matchs Sénégal v Mauritanie ou Mauritanie v Sénégal » a déclaré Augustin Senghor qui s’est aussi réjoui de voir le Soudan et le Sud Soudan partager le même groupe avec le Sénégal.

