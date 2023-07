Grand artisan de la montée de l’US Ouakam en première division, l’entraîneur Moustapha Seck s’est exprimé suite à l’accession de l’USO dans l’élite du football sénégalais.

Qui de mieux aurait pu réaliser ce parcours ponctué d’un exploit retentissant pour le peuple Ouakamois ? Nommé à la tête de l’US Ouakam le 21 septembre 2022, Moustapha Seck a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui. Le technicien qui a la réputation « d’expert des montées » a réussi le challenge de renvoyer l’USO en D1 la saison prochaine après la grosse victoire 6-1 des requins devant Wallydan ce dimanche.

« Durant toute la semaine on a travaillé l’efficacité devant le but. On s’était dit qu’il fallait marquer le maximum de buts aujourd’hui pour ne pas avoir à regarder nos concurrents. On voulait aller à la pause avec minimum deux buts inscrits parcequ’il y avait Ajel derrière qui pouvait nous rattraper s’il parvenait à marquer un certain nombre de buts. Au finish la goal average (différence de buts) a beaucoup influer sur le dénouement de la saison » a expliqué coach Moustapha Seck au micro de Wiwsport.

« Rien n’est encore décidé concernant mon avenir »

L’ex entraîneur passé par Teungeuth FC, Guédiawaye FC ou encore NGB d’aborder par ailleurs son avenir au moment où certaines rumeurs l’envoient déjà ailleurs la saison prochaine.

« Pour le moment rien est encore décidé. Mais permettez-moi de savourer en attendant l’évaluation finale. J’ai signé pour une durée de deux ans à l’US Ouakam donc donnez nous le temps d’évaluer la suite. L’expert des montées ? Une montée c’est d’abord la constance dans la performance. Au finish que l’on soit champion ou l’une des équipes qui gravissent l’échelon supérieur, je pense que le plus important c’est la constance et la régularité dans les résultats. Maintenant si je peux faire parti de ce puzzle pour faire monter des équipes (en ligue 1) je signerai rapidement » ajoute t-il.

« Depuis le décès de ma maman, j’ai senti un autre groupe de l’USO »

Pour finir l’entraîneur nous livre son meilleur souvenir de cette saison qui a fini en apothéose chez les requins de l’USO.

« Je dirai que c’est notre match contre Jamono de Fatick à Iba Mar Diop où c’était la traversée du désert pour nous. Je venais tout juste de perdre ma maman que je dédie cette montée. Je suis revenu et je suis directement parti au stade. J’ai senti que depuis ce jour là on a eu un nouveau groupe qui est devenu actif. C’est ce jour là qu’on a senti qu’on pouvait réaliser quelque chose »

Wiwsport.com