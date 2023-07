Arrivé à Zulte Waregem l’été dernier, l’avenir de Pape Demba Diop reste flou. L’agent de la pépite sénégalaise est revenu sur l’intérêt que lui porte certaines équipes, notamment Liverpool et le Napoli.

L’avenir de l’international U20, Pape Demba Diop est toujours incertain. Débarqué à Zulte Waregem l’été dernier en provenance de son club formateur Diambars, le milieu de terrain de 19 ans pourrait déjà quitter le club belge lors de ce mercato estival, cela après la relégation en Challenge Pro League. Surtout aussi que le champion d’Afrique U20 est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Dans un entretien avec TuttoMercatoWeb, l’agent du joueur a évoqué la situation de son protégé.

« Nous recherchons le bon projet pour encourager la croissance du joueur, comme chaque jeune espoir qui a besoin de jouer pour progresser, donc toute offre pour nous doit être accompagnée du meilleur projet Pape. Il a fait des progrès très importants mais rappelons-nous qu’il n’a encore que 19 ans », a déclaré Gerald Sagoe. Entre autres, Liverpool, le Napoli et plusieurs clubs allemands et français auraient manifesté leur intérêt pour s’attacher des services du meilleur buteur de la dernière CAN U20.

« S’il y a eu des contacts avec d’autres équipes ? Oui, vers la fin de la saison dernière alors qu’il disputait la Coupe d’Afrique des Nations U20 avec l’Equipe Nationale du Sénégal, nous avons été contactés par Liverpool et nous avons eu des réunions à Paris. Trois équipes françaises ont manifesté leur intérêt et certaines équipes italiennes, dont le Napoli. Moi et mon avocat Alessandro Mazzucato aurons des rendez-vous en Allemagne dans les prochaines semaines. Voyons ce qui se passe », ajoute Sargoe.

Alors, Pape Demba Diop pourrait-il ainsi se diriger en Serie A. « Bien sûr, la Serie A est un championnat avec beaucoup de charme et avec de grands joueurs, estime l’agent. C’est un football de niveau et Pape serait certainement heureux de se mesurer à de grands footballeurs. Cependant, comme je l’ai dit, il nous faut un projet net pour le joueur. Pape est un gamin ambitieux qui veut toujours s’améliorer et atteindre un niveau toujours plus élevé mais pour cela il a certainement besoin de jouer et de trouver un club qui croit en lui. »

