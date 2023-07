Comme pressenti depuis un moment, Djibril Diarra va quitter Génération Foot cet été. Tout nouveau sacré champion du Sénégal avec GF, le milieu de terrain international U20 a confirmé son départ vers la Belgique.

Formé à l’Académie Génération Foot, Djibril Diarra arbore la tunique grenat depuis sept ans maintenant. Une assez longue période de formation ponctuée par un titre de champion du Sénégal, décroché samedi 15 juillet face à Diambars (0-1). C’est d’ailleurs dans ce contexte que milieu de terrain défensif de 19 ans et homme du match de la rencontre a officiellement annoncé son départ, lui qui a préféré rester à GF jusqu’à la fin de la saison.

« Il fallait remporter le Championnat pour rendre la monnaie à Génération Foot où j’ai vécu sept ans, dit-il. Je suis très content, d’autant que j’ai également remporté le CHAN et la CAN U20. J’ai beaucoup travaillé, et ça a payé. On a bien préparé ce match. On savait comment jouer face à Diambars car ce sont des joueurs que nous connaissons très bien. C’était une rencontre difficile. C’est normal face à deux Académiciens, mais on était venu pour gagner »

C’est une très belle saison que Djibril Diarra va s’envoler vers d’autres cieux. Des cieux où il devrait s’accompagner avec ses partenaires Pape Mamadou Sy (gardien) et Cheikhou Oumar Ndiaye (défenseur) puisqu’il est attendu du côté du RFC Seraing, en Deuxième Division de Belgique. « J’attendais la fin de saison avant de partir, parce que mon objectif était de remporter le Championnat. GF mérite ça. Mon futur club ? Le RFC Seraing. »

