Le jeune défenseur central sénégalais a travaillé cette première semaine sous les ordres de Xavi. Il montre beaucoup de force physique et de puissance. Il montre donc des premiers signes positifs, même s’il devra travailler sur les aspects tactiques et techniques.

Mikayil Faye vient de boucler sa première semaine de préparation au Barça. Il s’entraîne sous les ordres de Xavi depuis une semaine et les premières impressions sont bonnes. Le défenseur gaucher sénégalais de 19 ans, a signé au Barça cet été. Et il a intégré le groupe professionnel pour la préparation estivale. Celle-ci a démarré depuis le 10 juillet. Lors de ces séances, le sénégalais surprend par sa force physique et sa puissance, notamment dans les actions dans les airs, même s’il devra travailler sur des aspects tactiques, techniques et positionnel.

Mikayil Faye jouera pour le Barça Atlètic la saison prochaine, même s’il fera une tournée aux États-Unis avec l’équipe première.

wiwsport.com