L’Arabie Saoudite est en train d’impulser « un changement de paradigme » du football au niveau mondial, en le faisant transiter de son centre de gravité, l’Europe, vers d’autres continents que sont l’Asie et l’Amérique, a analysé le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.

« Plus qu’un épiphénomène, nous sommes en train d’assister à une transition quelque part, avec le centre de gravité du football qui se déplace vers un autre continent ou se partage entre l’Europe et l’Asie », a-t-il réagi sur la nouvelle attraction représentée par le championnat saoudien.

Il a fait cette analyse dans un entretien qu’il a accordé au président de l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), Abdoulaye Thiam, qui dirige en même temps la section Afrique de l’AIPS, l’Association internationale de la presse sportive. « Ce qui est clair aujourd’hui est que le championnat d’Arabie Saoudite de football sera l’un des plus suivis et relevés au monde, la saison prochaine. Car, il n’y a pas que des joueurs proches de la retraite qui sont allés là-bas, mais de jeunes joueurs et des Européens qui vont y jouer », a-t-il dit.

Il a cité le milieu de terrain serbe Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), le Croate Marcelo Brozović à Al-Nassr, aux côtés de l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, des internationaux sénégalais Kalidou Koulibaly (AL-Hilal FC) et Edouard Mendy (Al-Ahli Saudi).

Augustin Senghor a aussi fait allusion aux Français Karim Benzema et Ngolo Kanté (Al-Ittihad Club) et à d’autres joueurs annoncés du côté du championnat saoudien, comme le milieu de terrain de Liverpool (élite anglaise), Fabinho. « La prochaine Coupe du monde des clubs peut être gagnée par une équipe asiatique, notamment saoudienne. Il ne faudra pas s’ébahir de cela. Quand nos joueurs à l’époque allaient jouer de manière isolée en Asie, ils étaient oubliés », a relevé le président de la Fédération sénégalaise de foot.

wiwsport.com- APS