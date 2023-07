À douze jours du début de l’AfroBasket, le sélectionneur des Lionnes Moustapha Gaye a dévoilé la liste des douze joueuses retenues pour la compétition. Léna Timera et Oumou Kalsoum Touré ont quitté le groupe.

Les Lionnes entrent dans la dernière ligne droite ! Dans douze jours débutera l’AfroBasket Féminin au Rwanda, où l’Equipe Nationale du Sénégal visera la médaille d’or après s’en être prisée sur les trois dernières éditions. Et le sélectionneur Moustapha Gaye a dévoilé ce dimanche soir sa liste des douze joueuses retenues pour la compétition. Les Sénégalaises étaient quatorze depuis deux semaines pour poursuivre la préparation.

Du coup, deux joueuses ont donc dû quitter le groupe au pire moment : Léna Timéra, pensionnaire du club français Cavigal Nice Basket 06, et Oumou Kalsoum Touré, joueuse de Voironnais Basket Club (France). Toutefois, on retrouve dans ce groupe plusieurs joueuses expérimentées, qui ont déjà vécu ces joutes, comme Aya Traoré, Fatou Dieng, Oumou Khairy Sarr et même Yacine Diop, dont la convocation avait fait quelques débats.

D’autre part, on note la présence de la toute nouvelle naturalisée Cierra Janay Dillard, qui disputera pour l’occasion son tout premier AfroBasket, comme ce sera le cas pour Aicha Ndour, Mathilde Aicha Diop et Arame Niang. Autant dire que le sélectionneur, qui devrait diriger sa dernière compétition à la tête de cette sélection féminine, confectionne jeunesse et expérience pour aller chercher cette tant convoitée douzième médaille d’or.

Logées dans le Groupe C pour cette vingt-sixième édition, les Lionnes affronteront l’Ouganda le 29 juillet prochain, puis le Mali un jour plus tard. Deux oppositions à fière allure qu’il faudra absolument bien négocier pour finir à la première place de la poule. Car c’est important pour se hisser directement en quarts de finale. À noter qu’en plus des Aigles du Mali, il y aura bien évidemment la présence du Nigeria, triple champion en titre.

Voici la liste des 12 Lionnes retenues pour l’AfroBasket Féminin 2023

Fatou Dieng

Cierra Janay Dillard

Couna Ndao

Yacine Diop

Mathilde Aicha Diop

Aya Traoré

Fatou Pouye

Sokhna Fatou Sylla

Arame Niang

Oumou Khairy Sarr

Fatou Diagne

Aicha Ndour

wiwsport.com